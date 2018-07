Anitta lança novo clipe, com imagens gravadas ao redor do mundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta lançou nesta sexta-feira (20) o clipe da música "Medicina", cantada em espanhol assim como "Indecente", primeiro single da artista em 2018.

O vídeo foi gravado em diversas partes do mundo, e mostra jovens e crianças dançando ao som da música de Anitta.

Cada vez mais consolidada em sua carreira internacional, Anitta divulgou o clipe em uma transmissão feita de sua casa. Falando em português, inglês e espanhol, apresentou o vídeo e explicou um pouco do conceito da música e do clipe.

"A ideia é falar que a música cura como medicina, e é universal, que encanta toda gente, todos os povos, todas as classes", disse. "Resolvi fazer com crianças porque eu acho que é o futuro do nosso planeta, misturamos muitas culturas e crianças de várias nacionalidades".

O clipe pode ser visto a partir do seguinte link: https://youtu.be/UhurAzTl5gs.