Anitta lança série de desenhos infantis 'Anittinha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 25, lançará uma série infantil em outubro nos canais infantis Gloob e Gloobinho. A primeira temporada de "Clube da Anittinha" terá dez episódios, que estreiam na semana do dia das crianças.

A personagem principal, Anittinha, viverá aventuras educativas com seus amigos, seus cachorros e seu trailer, chamado Poderosa, que se transforma em um trio elétrico com o comando da cantora.

Rositcha, Renuvem, Mauro Mar, Marshmelle, Gatrick, Juju Coral e Estreller completam a turminha, que vai abordar questões como educação, música, profissões e amizade. A ideia e a produção são assinadas pela própria cantora, que contou com a equipe da Birdo Studio para produzir a animação.

Anitta já havia divulgado que estava trabalhando em uma série infantil. Em meio a rumores sobre lançar sua carreira para o público infantil, ela confirmou em janeiro deste ano que pensava em lançar uma animação para o público infantil, com músicas remasterizadas.

"Vai ter a 'Anittinha', com a turminha e as músicas infantis, mas com a mesma sonoridade das músicas que eu faço", disse ela, na ocasião. A cantora afirmou que o projeto não representa um direcionamento para o público infantil e sim uma nova faceta de sua carreira.

"Isso não significa que eu vá direcionar toda minha carreira para crianças", disse, deixando claro que pretende seguir com a carreira internacional. "O meu trabalho é para todos os públicos. Tem hora que faço música para jovem, hora para balada, hora para cantar. Tento fazer algo atemporal", disse ela.