Anitta rebate Daniela Mercury: 'não apoio Bolsonaro nem corrupção e oportunismo'

Redação Bem Paraná

A cantora Anitta respondeu hoje, em vídeo divulgado nas redes sociais, desafio feito pela também cantora Daniela Mercury para que ela aderisse à campanha "ele não", em protesto contra a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República.

"Eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hastag 'ele não'. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês de uma vez por todas se ainda não ficou que eu não apoio o candidato Bolsonaro", respondeu Anitta.

"Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hastag. Eu só quis dizer para vocês que além de se posicionar com hastag a gente pode fazer durante a nossa vida, nos nossos dias também as nossas atitudes que mostra a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, o machismo, a homofobia. Nossa luta pelas minorias", defendeu.

"Como eu sou a favor da democracia eu apoio sim o uso da hastag 'ele não' e quero desafiar para essa campanha Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil", conclui ela.

No twitter, Anitta também escreveu ainda: “Eu sou a favor da democracia e também não apoio a corrupção e o oportunismo”.

Mais cedo, pelo Instagram, Daniela Mercury desafiou a colega carioca a participar das manifestações do movimento #EleNão, no dia 29 de setembro, contrários a Bolsonaro. Mercury convocou mulheres a irem às ruas e chama o candidato do PSL de machista, homofóbico e racista.

Anitta tem evitado se posicionar politicamente e não fez nenhuma postagem com a hashtag #EleNão, ao contrário de outras celebridades brasileiras. A comunidade LGBT tem cobrado um posicionamento da cantora, que apenas afirmou que não vota em candidato homofóbico.

Além de Mercury, compartilharam a tag artistas como Bruna Marquezine, Fernanda Lima, Letícia Colin, Pabllo Vittar, Cléo Pires, Claudia Raia, Iza e CAetano Veloso. Celebridades internacionais também aderiram ao movimento, como a cantora Dua Lipa e o vocalista do Imagine Dragons Dan Reynolds.

Assista a baixo os dois vídeos: