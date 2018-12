Anitta, Tatá Werneck e Adriana Esteves são as principais vencedoras do Prêmio F5

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Saiu o Prêmio F5! Anitta, Tatá Werneck, Adriana Esteves e a novela "As Aventuras de Poliana" foram os principais premiados deste ano. Anitta, Tatá e Adriana receberam dois troféus cada uma, e a novela do SBT levou três. Ao todo, foram 23 categorias.

Anitta venceu como melhor cantora do ano, e também como mulher mais sexy. Já Tatá Werneck foi eleita a melhor apresentadora de entretenimento, e o seu programa, Lady Night (Multishow), o melhor programa de entrevistas da televisão.

Já a trama infantojuvenil "As Aventuras de Poliana" foi eleita como melhor novela, além de Sophia Valverde (Poliana), conquistar como melhor atriz mirim, e Lawrran Couto, o galã Guilherme, como ator revelação do ano.

A autora de Poliana, Íris Abravanel, afirmou que o prêmio é um reconhecimento do trabalho de toda a equipe da novela. "Temos realizado um trabalho de equipe sintonizado com todas as áreas. Acredito que este é o resultado de toda equipe, que está unida com o propósito de fazer o melhor, cada uma em sua área. Parabéns, SBT! Parabéns, equipe maravilhosa!"

Adriana Esteves e Fabricio Boliveira, que atuaram em "Segundo Sol", venceram nas categorias melhor atriz e ator, respectivamente. "Estou muito feliz com o prêmio e agradeço a todos os envolvidos nesta premiação", disse Adriana Esteves, que ainda ganhou outro troféu por sua atuação na série "Assédio" (Globoplay).

No jornalismo, um dos destaques foi Fernanda Gentil, que encerrou seu ciclo no Esporte Espetacular (Globo) neste ano para migrar para o núcleo de entretenimento da emissora. Ainda é segredo o destino de Fernanda, mas ela fechou 2018 com chave de ouro como melhor apresentadora.

"Esse prêmio deixou meu 2018 ainda mais especial! Quero agradecer especialmente as pessoas que me acompanham e gostam do meu trabalho. Foram elas que mandaram esse troféu pra minha casa. Obrigada de verdade! Espero estar mais próxima ainda de vocês em 2019!", disse Fernanda.