Aniversariante, Pabllo Vittar se emociona com irmã gêmea no Encontro: 'Parceira, unha e carne'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar completa 24 anos nesta quinta-feira (1º) e recebeu um presente durante sua participação no programa Encontro (Globo): a visita surpresa da irmã gêmea, Phamella. "Eu a amo demais! A gente é parceira, unha e carne", disse a cantora, que se emocionou e chegou a chorar.

Pabllo reviu fotos de infância e lembrou a primeira vez em que dançou uma quadrilha de festa junina, ao lado da irmã. "Sempre eu e as meninas fomos muito unidas. Hoje elas trabalham comigo. É muito legal ter as minhas irmãs no meu trabalho e no meu dia a dia", disse Pabllo, que também é irmã de Pollyanna.

A mãe, Verônica, também esteve no programa e falou o quão orgulhosa é da filha famosa.

Segundo o Google, as buscas pelo nome da cantora cresceu 600% no dia de seu aniversário, comemorado nesta quinta. Já a música com mais interesse do público nos últimos 12 meses, segundo o Google Trends, foi "Corpo Sensual", seguida por "Problema Seu" e "Sua Cara". Nessa última, Pabllo é convidada, cantando com Anitta e Major Lazer.

A cantora apresenta nesta quinta e sexta-feira (2) a nova turnê, Não Para Não (#NPNtour), com apresentações no Cine Joia, em São Paulo.