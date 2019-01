Anne Hathaway diz que 'O Diário da Princesa 3' já tem roteiro e que Julie Andrews estará no filme

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 15 anos era lançado "O Diário da Princesa 2: Casamento Real", que dava continuidade ao primeiro filme da série inspirada nos livros de Meg Cabot, que contém onze volumes.

Anne Hathaway, 36, estreou no cinema com essa franquia e interpretou a princesa Genovia nos dois filmes. Recentemente, ela anunciou no programa What Happens Live With Andy Cohen que a sequência finalmente terá um terceiro filme, e que ele já tem até um roteiro.

"Existe um roteiro para o terceiro filme. Eu quero fazer. Julie Andrews [que interpreta a rainha], quer fazer. Mas só faremos se for algo perfeito, pois amamos a história tanto quanto os fãs, então só o entregaremos quando estiver pronto, mas estamos trabalhando nisso", divulgou a atriz.

Garry Marshall, o diretor dos dois primeiros longas, foi quem idealizou o projeto. Ele faleceu em julho de 2016, e não se sabe ainda quem assumirá a direção do novo longa.

"Eles estão fazendo isso como um tributo ao Garry Marshall e aos fãs da franquia. Não posso revelar qual é a história do filme, porque o estúdio me proibiu, mas posso afirmar que será diferente da história dos meus livros", afirmou a escritora dos livros, Meg Cabot, em 2017.

O primeiro filme, lançado em 2001, mostrou a história da estudante Mia Thermopolis (Hathaway), uma jovem que descobre ser parte da família real. Ela começa a assumir responsabilidades e sua antiga vida normal se torna um conto de fadas.