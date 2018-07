Ano epidemiológico da dengue termina com menos de mil casos

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem o último boletim da dengue do ano epidemiológico iniciado em agosto de 2017. Até ontem eram 992 casos da doença confirmados. Pela segunda vez seguida, os números de casos no Estado ficaram abaixo de mil. No ano de 2016/2017 foram 870 casos no Paraná, o menor da série histórica.

Do total divulgado ontem, o Paraná registrou 920 casos autóctones e 72 importados. Dos 399 municípios paranaenses, 104 registraram casos positivos. O número final ainda pode mudar, já que ainda existem cerca de 4 mil casos em análise. No total o ano teve mais de 21 mil casos suspeitos e 17 mil já foram descartados.