Ano pode já ter acabado para alguns jogadores do Coritiba

Redação Bem Paraná

O Coritiba ainda tem mais uma partida neste ano – contra o Fortaleza, no Couto Pereira, na última rodada da Série B deste ano. Mas o ano pode já ter acabado para alguns jogadores do atual elenco. Pelo menos 13 estão com contrato se encerrando e nem todos têm perspectivas de escalação.

Os jogadores com contrato perto do fim são os laterais Leandro Silva, Carlos César e Abner; os volantes Escobar, Uillian Correia e Vinícius Kiss; os meias Alisson Farias, Chiquinho e Jean Carlos; e os atacantes Alecsandro, Alvarenga, Pablo e Bruno Moraes.

Carlos César está machucado, com poucas chances de recuperação até a próxima sexta-feira (23), data do último jogo. Alisson Farias e Jean Carlos estão na mesma situação.

Já os volantes Escobar, Uillian Correia e Vinicius Kiss e os atacante Bruno Moraes e Alvarenga sequer foram relacionados pelo técnico Argel Fucks para o último jogo – derrota de 2 a 0 para a Ponte Preta, fora de casa, na terça-feira (13).

Leandro Silva, Chiquinho e Alecsandro atuaram diante da Ponte Preta e tendem a ser mantidos no time na próxima sexta-feira. Pablo chegou a ser relacionado, mas não entrou em campo. Abner, por sua vez, cumpria suspensão na partida em Campinas. A tendência é que ele seja escalado diante do Fortaleza.