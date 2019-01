Antes de anúncio oficial, Gabigol aparece com a camisa do Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol vestiu a camisa do Flamengo e apareceu pela primeira vez, nesta terça-feira (8), como novo reforço do clube rubro-negro em vídeo vazado na internet. O clube carioca afirmou que não tem nenhuma relação com o vídeo e que aguarda que o atacante realize exames nesta quarta-feira (9) antes de anunciá-lo.

"Fala, pessoal, aqui é o Gabriel. Já estou com o manto. Faço parte da nação. Estamos juntos", disse Gabigol.

Mais cedo nesta terça, ele obteve a liberação da Inter de Milão para atuar por empréstimo de um ano no time carioca.

Na negociação, ficou acordado que o Rubro-negro arcará com os salários do atacante, que por outro lado aceitou estender seu contrato com a Inter de Milão por mais um ano (até 2021).

Pesou para a decisão o fato de Gabigol demonstrar muito interesse em defender o Flamengo em 2019.

Ele estava fora dos planos da Inter de Milão, mas os italianos, a princípio, preferiam que o jogador continuasse na Europa.