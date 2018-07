Acidente envolvendo ônibus superlotado mata pelo menos 44 pessoas na Índia

Folhapress

LUCKNOW, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - Ao menos 44 pessoas morreram neste domingo (1º) quando um ônibus superlotado em que viajavam caiu em um desfiladeiro, no estado de Uttarakhand, norte da Índia.

Equipes de resgate seguiram para o local da tragédia, no distrito montanhoso de Pauri Garhwal, informou a polícia.

"Quarenta e quatro pessoas morreram no acidente. Outras três ficaram feridas. Os trabalhos de resgate continuam" afirmou Deepesh Chandra Kala, diretor da unidade local de gestão de catástrofes.

"O ônibus perdeu o controle e saiu da estrada, em um vale profundo. No impacto, o veículo se partiu em dois e agora está em um pequeno rio no fundo do vale", disse Chandra Kala.

As autoridades ainda não determinaram as causas do acidente.

"Está chovendo [na área] desde a manhã. Dois dias atrás houve um deslizamento de terra naquela área", disse o oficial de polícia Sanjay Gunjiyal, acrescentando que os moradores foram os primeiros a chegar ao local e ajudar as vítimas.

As estradas indianas estão entre as mais perigosas do mundo, com mais de 110 mil mortos anualmente, uma consequência do estado ruim de conservação, da direção imprudente e da pouca manutenção dos veículos.