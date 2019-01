Aos 27, campeão mundial de jiu-jítsu já dançou com Shakira e não vê graça em nudes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sexto participante do BBB 19 é o gaúcho Fábio, 27, tricampeão mundial de jiu-jítsu e candidato a galã da edição com quase 1,90 m de altura, 93 quilos e apenas 3% de gordura corporal.

Filho único, ele mora na academia onde treina artes marciais, entre elas o jiu-jítsu, em que é faixa marrom, e o hapkido, arte marcial coreana especializada em defesa pessoal.

Ao GShow, Fábio diz que já ouviu críticas por seu estilo de vida: "Ah, o cara mora na academia? É vagabundo, não quer trabalhar nem estudar". Para ele, significa se dedicar por completo ao esporte.

Seu plano é chegar à faixa preta do jiu-jítsu, arte pela qual se apaixonou aos 4 anos, ao ver um filme de Bruce Lee ao lado do pai, André Alano. Desde então, ele quer ser o melhor lutador do mundo e no caminho passou também por kung fu e MMA.

Aos fins de semana, Fábio fica em seu quarto na casa dos pais com quem tem uma ligação muito forte. Lá, coleciona dezenas de medalhas e troféus.

Quando não está lutando ou estudando para sua pós-graduação em Ciência do Movimento, os hobbies são a leitura e a dança.

Ele, inclusive, se inscreveu em um concurso para dançar no show da Shakira em Porto Alegre, mesmo não sendo bailarino profissional. "Na época, eu não sabia absolutamente nada, nada mesmo, fui aprender sobre dança na faculdade. Dancei ali embaixo [no quintal], contei os minutos da música e não sabia mais o que fazer. A segunda fase era com mais de 1.000 pessoas e fui um dos 15 selecionados", lembra.

Fábio também trabalha como modelo e não deve poupar os telespectadores do reality com cenas de seu tanquinho à base de malhação e dieta regrada. Mas aviso às "sisters", ele tem fora da casa uma namorada com quem está há três meses.

"A gente conversou. Ela ficou bem insegura no começo. Falei que não sou mais um guri. Antes, não ia aguentar ficar em uma casa cheia de mulher bonita, mas hoje em dia sei que tenho um controle muito forte quanto a isso", garante.

Ao GShow, diz que é pegador e teve cerca de dez namoradas. "Depois de levar muita pancada na cabeça e aprender a me amar mais, levo esse assunto com mais cautela e cuidado."

Na casa, aposta que seu jeito "extrovertido pra caramba, sempre brincando com todo mundo" vai ser sua melhor qualidade. Do quarto de hotel onde está confinado, ele afirmou ao GShow que vai tentar fazer o maior número possível de amizades na casa e que já sente falta da namorada e da família.

Sua primeira missão como um BBB é entrar na casa plantando bananeira, promessa que fez caso passasse na seleção. Depois, vai direto pular na piscina.

Ele diz querer vencer o reality para ajudar os pais e investir o dinheiro em uma carreira no UFC. "Quanto mais tempo ficar, mais visibilidade vou conseguir e mais as pessoas vão conhecer o meu trabalho, entender o tipo de energia que o lutador emana."