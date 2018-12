Aos 52, Claudia Raia diz estar melhor que antes e fala na possibilidade de ter mais filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Raia completa 52 anos neste domingo (23) e garante que não sente o peso da idade. Escalada para a próxima novela as sete da Globo, "Verão 90", a atriz diz que se sente melhor hoje e que seria um erro querer aparentar a idade que não tem. "Sou uma mulher conservada, bem bonita, porque quero mais?", disse ao Gshow.

"Essa mulher de 50, que a gente conheceu lá atrás, não existe mais. Hoje, essa mulher é dona da sua vida com maturidade, dona do seu dinheiro e tem poder aquisitivo para consumir. A mulher de 60 fora do Brasil é capa de revista e aqui parece que se tem medo dessa mulher poderosa. Vamos acabar com esse machismo."

A atriz, que se casou com o ator Jarbas Homem de Mello, 48, no início do mês, falou que após décadas de carreira, seu melhor papel é definitivamente o de mãe, e até cogita encomendar mais um herdeiro. Ela já e mãe de Enzo, 21, e Sophia, 15, frutos de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

"Ter mais filhos é uma possibilidade. Jarbas não é pai, mas tem muita vontade. Não sei de que maneira será isso. Se será adotado... Tenho óvulos congelados e, hoje em dia, não é mais um problema ser mãe mais tarde. Vamos deixar na mão de Deus", afirma a atriz, que também acumula filhas da ficção.

Quatro dessas "filhas" da atriz foram escolhidas daminhas de honra de seu casamento. São elas: Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Fernanda Souza e Marcella Rica, que interpretaram suas filhas nas novelas "A Favorita", "Belíssima", "Ti-Ti-Ti" e "A Lei do Amor", respectivamente.

Claudia ainda falou ao Gshow que apesar de ter alcançado muita coisa é pouco comparado ao que ainda pretende alcançar. "Daqui a 10 anos, me vejo fazendo coisas incríveis, abrindo portas para essa mulher além dos 50. Ela é empreendedora, criativa, pode sair de um casamento e ir para o outro, pode engravidar se isso for o seu desejo. Essa mulher aos 50 não tem mais limites e é livre! Quero que essa liberdade seja reconhecida".