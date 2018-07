Aos 65 anos, Lulu Santos assume relacionamento com jovem baiano

Redação Bem Paraná

O cantor Lulu Santos, de 65 anos publicou uma foto no Instagram durante um voo de helicóptero e assumiu o romance com baiano Clebson Teixeira, de 26, formado em sistemas de informação. "Fly me to the moon [me leve até a lua', em inglês]", escreveu Lulu na legenda, parafraseando a romântica música de Frank Sinatra.

Ivete Sangalo comentou e deu a entender que ajudou o casal. "Beijo de dinda." Os seguidores do cantor mandaram muitas mensagens de apoio a ele e ao namorado e Lulu fez questão de agradecer. "É realmente um privilégio, me sinto abençoado por tanto carinho e boas vibrações. Do fundo do coração, nosso muitíssimo obrigados!" . Clebson também respondeu a uma seguidora, que pediu para ele cuidar bem de Lulu. "Pode deixar, no que depender de mim ele será plenamente feliz!"

Lulu foi casado por 28 anos com a jornalista Scarlet Moon, de quem se separou em 2006. Ela faleceu em 2013, após sofrer uma parada cardíaca. O músico conheceu Clebson em abril, durante uma viagem dele ao Rio. Desde então, Lulu passou a curtir e comentar todas as fotos do rapaz.