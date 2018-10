APACN pede doações para seu quinto bazar solidário

Da Redação Bem Paraná

A Associação de Apoio à Criança com Câncer (APACN) promove nos dias 6, 7 e 8 de dezembro a 5ª edição do Bazar Estilo Solidário. Este será o último bazar deste ano. Já a quarta edição do evento foi realizada no começo do ano. O bazar é uma das formas que a instituição arrecada recursos para manter o seu atendimento. Mas para isso a APACN precisa de doações de itens de vestuário para abastecer o estoque.

Para garantir as vendas a instituição precisa de doações de roupas, calçados e acessórios para abastecer o estoque e garantir ao público três dias de compras com economia. São produtos criteriosamente selecionadas, novos e seminovos de marcas tanto nacionais como importadas.

O Bazar Estilo Solidário iniciou com o conceito de desapego e consumo consciente (assunto muito discutido no momento) mas com estilo, bons preços e um ambiente agradável com visual e estrutura de loja para garantir o conforto dos clientes para escolher e comprar.

Além do conceito, tem uma proposta itinerante: todas as edições acontecem em locais diferentes para tornar-se cada vez mais conhecido e abranger o maior público possível. Algumas doações já chegaram de peças das marcas Zara, Santa Lolla, Hering, Carmen Steffens, Ralph Lauren, e outras.

Apelo

“Com o final de ano se aproximando, é a oportunidade para o desapego, a solidariedade e fazer a energia circular, abrindo espaço para o novo”, diz mensagem da instituição.

“Aquela roupa ou calçado esquecida no armário ou que não serve; o acessório que não agrada mais; a bolsa que a pessoa acha que não combina com seus looks; a loja que têm mercadorias paradas ou ponta de estoque; lojas com vestidos de noiva que não serão mais vendidos ou locados; a criança que cresceu deixando as roupas por tamanhos maiores, tudo pode ser doado para vender no bazar e gerar recursos em prol dos carequinhas da APACN”.

O recebimento das doações para o bazar acontecem até o dia 20 de novembro e devem ser entregues na Casa de Apoio da instituição com a identificação: “DOAÇÃO 5º BAZAR ESTILO SOLIDÁRIO APACN”, no endereço Rua Oscar Schrappe Sênior, 250, Tarumã.

Serviço

APACN

Associação de Apoio à Criança com Câncer: Facebook: APACNParana

Sobre a APACN: Instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e municipal, criada em 1983 para atender gratuitamente crianças e adolescentes com câncer de todo o Brasil, que realizam o tratamento em Curitiba. Unidades de atendimento: Casa de Apoio, Ambulatório Menino Jesus de Praga e Centro de Pesquisas (CEGEMPAC). A APACN é auditada pela KPMG.

Números: Em 2017 foram contabilizados 1.600 hóspedes na unidade Casa de Apoio. Esses hóspedes são pacientes, acompanhantes e doadores de medula óssea quando o caso exige transplante. Fonte: Serviço Social da Casa de Apoio da APACN.