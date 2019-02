Apagão deixa 1 milhão de moradores da zona leste de SP e ABC sem energia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apagão na noite desta quinta-feira (31) afetou a rede de distribuição da zona leste da capital paulista e da região do ABC deixando cerca de 1 milhão de moradores sem energia.

De acordo com a Enel Distribuição, uma falha por volta das 20h30 nas subestações Leste e Ramon Rebert da ISA CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista) causou o apagão.

Na capital paulista, os bairros atingidos foram Vila Prudente, Mooca, Tatuapé, Guaianazes, São Mateus e Cidade Tiradentes. Já no ABC as cidades afetadas foram São Bernardo do Campo e Santo André.

Por volta das 21h45 a energia já havia sido restabelecida em grande parte das regiões.