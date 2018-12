Aparecida Liberato e Márcia Sensitiva fazem suas apostas para o Brasil em 2019

Folhapress

SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - A pedido do F5, a astróloga Márcia Fernandes -mais conhecida como Márcia Sensitiva- e a numeróloga Aparecida Liberato fizeram suas previsões para as celebridades e para o país no ano que vai começar.

De acordo com Márcia, 2019 será regido por São Jorge, que traz consigo características como coragem e confronto. "Ele vai tirar o povo da depressão. Mas será um ano de muita guerra, de queimadas, de furacão", avalia. "Não será um ano fácil, mas vai ser melhor do que o que passou".

Ela também ressalta que 2019 será importante para quem quer montar o próprio negócio e empreender. "A gente vai estar mal até agosto. Mas depois disso melhora, vai ter mais emprego".

Aparecida Liberato destaca que 2019 será regido pelo número três, o que o torna um ano dispersivo. Portanto, diz ela, foco será fundamental. "Vai ser muito mais importante aparecer do que ser. O três traz esse entusiasmo, e temos que baixar a bola".

A numeróloga destaca que as fake news vão continuar rolando, e sem prazo para acabar. "O número três é a superficialidade, ele tem um pouco de falsidade. Por isso precisamos trabalhar muito o contato com as pessoas."