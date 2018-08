Apartamento de Tatiane Spitzner passará por perícia a pedido da defesa de Luiz Felipe Manvailer

Redação Bem Paraná

Uma perícia particular será realizada no apartamento da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, e do marido, Luis Felipe Manvailer, de 32, acusado da morte dela. A juíza responsável pelo caso, Paola Gonçalves Mancini, autorizou um perito contratado pela assistência de acusação a realizar análises prévias no imóvel, localizado em um prédio em Guarapuava, na região central do Paraná, a 352 quilômetros de Curitiba.

Tatiane morreu no dia 22 de julho, quanodo caiu da sacada do quarto andar do edifício. Manvailer, que nega ser o autor, é acusado dos crimes de homicídio qualificado – no caso caracterizado como feminicídio –, cárcere privado e fraude processual. Antes da queda, Tatiane foi agredida pelo marido diversas vezes, a maior parte registrada por câmeras instaladas nos corredores, garagem e elevador do prédio.

O ingresso dos familiares e do perito deve ser acompanhado por um agente policial.