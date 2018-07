Apartamentos em regiões nobres de Curitiba vão a leilão no dia 31

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quatro apartamentos localizados em bairros nobres de Curitiba serão leiloados no dia 31 de julho, próxima terça-feira. O pregão é online e será comandado por Helcio Kronberg. Os lances já podem ser dados pela internet, após cadastro no site do leiloeiro. O resultado pode ser acompanhado online a partir das 10h.

Entre os destaques estão uma cobertura na Alameda Augusto Stellfeld, esquina com a Ângelo Sampaio, no bairro Bigorrilho, com área total de 230 m² e duas vagas de garagem, com lance inicial de R$ 2,3 milhões; dois apartamentos na rua Padre Anchieta, também no Bigorrilho, com áreas globais de 57 m² e lance inicial de R$ 310 mil; e um apartamento com área total de 305 m² na Rua Petit Carneiro, no bairro Água Verde, com lance inicial de R$ 1,55 milhão.

Todos os imóveis podem ser parcelados em até 60 vezes mediante 25% de entrada do valor arrematado.

Para conferir todos os bens leiloados basta entrar no site do leiloeiro www.hkleiloes.com.br.

Sobre Helcio Kronberg

Leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Paraná com 18 anos de experiência na área. É autor do livro “Leilões Judiciais e Extrajudiciais” recém lançado pela Editora Hemus. É docente, jurisconsulto com várias titulações acadêmicas. Para mais informações basta acessar: www.hkleiloes.com.br.