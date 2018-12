APCA divulga os indicados aos melhores da TV em 2018

Redação Bem Paraná

Nilson Xavier, blogueiro do portal UOL e membro da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) divulgou, nesta sexta (30) os indicados a melhores da TV no ano de 2018. A votação contou com as escolhas de jornalistas como Cristina Padiglione, Leão Lobo, Flavio Ricco e o próprio Nilson.

A APCA é considerada como a premiação mais conceituada, em se tratando dos trabalhos de televisão, arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro e teatro infantil. A escolha dos melhores do ano na TV é realizada por ela desde 1972.

A série "Onde Nascem os Fortes" (Globo), exibida até meados de julho, possui o maior número de indicações, 6 no total. A 62ª edição da premiação vai sagrar os vencedores no primeiro semestre de 2019.

Confira os finalistas na categoria televisão:

DRAMATURGIA

"Assédio" (Globoplay)

"Onde Nascem os Fortes" (Globo)

"O Negócio" (HBO Latin America / Mixer)

"O Tempo Não Para" (Globo)

"Sob Pressão" (Globo / Conspiração Filmes)

ATRIZ

Adriana Esteves (Stela em "Assédio" e Laureta em "Segundo Sol")

Alice Wegmann (Maria em "Onde Nascem os Fortes")

Letícia Colin (Rosa em "Segundo Sol")

Marjorie Estiano (Carolina em "Sob Pressão")

Patrícia Pillar (Cássia em "Onde Nascem Os Fortes")

ATOR

Antônio Calloni (Roger Sadala em "Assédio")

Edson Celulari (Dom Sabino em "O Tempo Não Para")

Fábio Assunção (Ramiro Curió em "Onde Nascem os Fortes")

Jesuíta Barbosa (Ramirinho/Shakira do Sertão em "Onde Nascem os Fortes")

Júlio Andrade (Evandro em "Sob Pressão" e Cadu em "1 Contra Todos")

DIRETOR

Amora Mautner ("Assédio")

Jayme Monjardim ("Tempo de Amar")

José Eduardo Belmonte ("Carcereiros")

José Luiz Vilamarim ("Onde Nascem os Fortes")

José Padilha ("O Mecanismo")

HUMOR

"Choque de Cultura" (Omelete / Globo)

Fábio Porchat (Record)

Marcelo Adnet (Globo)

"Tá No Ar" (Globo)

Tatá Werneck (Multishow)

ESPORTE

Fernanda Gentil (Globo)

Luís Roberto (Globo)

Mulheres na Copa (Fox Sports)

Seleção SporTV na Copa com André Rizek e Marcelo Barreto (Sportv)

Sportscenter com Paulo Soares e Antero Greco (ESPN)

PROGRAMA

"Amor e Sexo" (Globo)

"Conversa com Bial" (Globo)

"Drag Me As a Queen" (E! Entertainment / Movioca)

"Fábrica de Casamentos" (SBT / Discovery/ Formata)

"Lady Night" (Multishow / Floresta)