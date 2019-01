Aplicativo de transporte lança ferramenta para abrir corrida direto no carro em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A 99, aplicativo de transporte urbano que integra a empresa global DiDi Chuxing, implementou na sexta-feira (11), para toda a base, uma ferramenta para conectar passageiros e motoristas diretamente no carro em Curitiba. A opção está disponível nas modalidades 99 Táxi.

O funcionamento é simples. No app, antes de a corrida começar, clique no botão localizado no canto inferior direito da tela. Depois, é só pedir para escanear o QR code do motorista, ou inserir manualmente o número que aparece abaixo do código. Ao confirmar o condutor, insira o destino desejado para começar a viagem.

A novidade pode ser usada após acenar para um veículo na rua ou num ponto de táxi. Ela também permite que os passageiros possam pagar diretamente pelo aplicativo e estejam cobertos pelas ferramentas de segurança da 99. Além disso, os usuários têm acesso aos descontos e promoções que a plataforma oferece.

“A ferramenta permite que um passageiro se conecte com um taxista específico, para quem ele sinalizou ou que seja de sua confiança”, diz Vinicius Volpatte, Gerente de Operações da 99 e responsável pelo desenvolvimento do produto. “O usuário ganha as facilidades de embarque rápido, pagamento pelo app e funções de segurança da empresa, como o monitoramento das chamadas e o compartilhamento de rotas.”

