Após 2018 ruim e reformulação, Fluminense estreia contra o Volta Redonda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um 2018 turbulento, o Fluminense passou por mudanças importantes e estreia na nova temporada neste sábado (19), a partir das 19h, no Maracanã. A partida, válida pela primeira rodada da Taça Guanabara, será contra o Volta Redonda.

Com uma campanha ruim no ano passado, o tricolor carioca escapou do rebaixamento por apenas três pontos e terminou o Campeonato Brasileiro na 12ª colocação.

Na virada do ano, portanto, o time passou por uma reformulação. O técnico Fernando Diniz assumiu o time no lugar de Marcelo Oliveira.

Vários jogadores importantes deixaram o Fluminense, casos de Gum, Júlio César e Marcos Júnior.

Em compensação, o clube contratou oito atletas. São eles: Agenor, Ezequiel, Matheus Ferraz, Bruno Silva, Yony Gonzalez, Mateus Gonçalves e Luis Felipe.

Além disso, vive a expectativa pela possibilidade de ter Paulo Henrique Ganso, que atualmente pertence ao Sevilla. As negociações com o clube espanhol continuam.

Nesta sexta, Fernando Diniz disse que o jogador “está animado” para ir para o Fluminense e que o interesse é mútuo, mas que “outras pessoas têm de decidir”.

O Volta Redonda também busca se reerguer após um 2018 ruim. Na série C do Campeonato Brasileiro, o time escapou do rebaixamento, na última rodada, nos critérios de desempate -tinha um saldo de gols melhor do que o Tupi (MG).

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel, Digão, Ibañez, Marlon; Airton, Bruno Silva, Yony Gonzalez, Daniel, Everaldo; Luciano. T.: Fernando Diniz

VOLTA REDONDA

Douglas Borges; Luís Gustavo, Heitor, Daniel Felipe, Luiz Paulo; Bruno Barra, Bileu, Marcelo; Wandinho, João Carlos, Douglas Lima. T.: Toninho Andrade

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 19h

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães