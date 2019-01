Após 50 horas, polícia encerra busca por ladrão em shopping no litoral de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 50 horas, a polícia encerrou nesta sexta-feira à noite, sem sucesso, as buscas por um ladrão que, em fuga, entrou no forro de um shopping em São Vicente (65 km de SP), após furtar 26 celulares de uma loja, do quarto piso, na noite de quarta-feira.

Segundo a polícia, o ladrão entrou na loja pelo tubo de ar-condicionado e, após furtar os celulares, fugiu pelo forro. As circunstâncias em que ele acessou e saiu do local são investigadas.

Segundo o Brisamar Shopping, funcionários perceberam movimentação e tentaram capturar o ladrão, que se embrenhou pelo forro. Um bombeiro chegou a entrar no local, mas saiu após passar mal, por conta do calor. Dentro do forro há tubulações de ar-condicionado e de exaustores.

Somente o quarto piso, onde o ladrão acessou o forro, ficou interditado até por volta das 16h40 desta sexta-feira, quando todo o shopping foi evacuado para que a Polícia Militar lançasse bombas de gás dentro do forro. Porém, a estratégia não surtiu efeito.

"A equipe de segurança do shopping segue atenta para quaisquer eventualidades", diz trecho de nota.