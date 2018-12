Após 90 horas, rodovia dos Tamoios é liberada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que estava interditado desde a noite de quarta-feira (7), foi liberado ao tráfego às 17h deste domingo (11).

A interdição de mais de 90 horas ocorreu devido a alerta de riscos devido à chuva. Após o bloqueio, houve queda de 23 barreiras --ninguém se feriu nos episódios.

A via liga São José dos Campos (91 km de SP) ao litoral norte do estado. É uma importante rota de quem sai da capital paulista rumo ao litoral.

Durante a interdição, o motorista que queria ir ao litoral paulista teve como alternativa as rodovias Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz.

O trecho interditado na quarta foi o de serra, entre o km 69 e o km 80. Para que o motorista não se aproximasse das quedas de barreira foram montados dois bloqueios no sentido litoral da pista.

O primeiro bloqueio ficou no km 58, que dá acesso à rodovia SP-088 (Salesópolis). A segunda interdição era localizada no km 67 (acesso ao bairro Pouso Alto).

No sentido contrário (São José dos Campos), a interdição foi montada no km 81, bem em frente à base da Polícia Militar Rodoviária.

Outra estrada fechada após queda de barreiras foi a Oswaldo Cruz. De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), múltiplos deslizamentos de terra registrados na madrugada de quinta (8) interditaram a rodovia do km 71 ao km 86, também no trecho de serra.

O DER usou maquinários para retirar grande volume de terra e árvores que ocuparam os dois sentidos da pista. Depois do fim dos trabalhos, a rodovia foi liberada.

A rodovia dos Tamoios deve receber grande fluxo de veículos no feriado prolongado desta semana, que começa na quinta-feira (15), data comemorativa da Proclamação da República.

Se houver novos riscos, segundo a concessionária Tamoios, a rodovia pode ser bloqueada novamente.

De acordo com a previsão do Climatempo, os próximos dias devem ser quentes e com pancadas de chuva.

A previsão para esta segunda-feira na capital é de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 18° C e máxima, de 30° C.

No mês passado, a Tamoios também foi interditada por mais de 30 horas no trecho de serra em Caraguatatuba (173 km de SP). Na ocasião, o motivo foi o mesmo, o risco causado pelas chuvas.