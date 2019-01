Após acidente, Anitta usa Instagram para tranquilizar fãs

Redação Bem Paraná

A cantora Anitta usou seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs e se manifestar após problemas em palco durante sua apresentação no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, em Crato, interior do Ceará. Ainda no avião, após o incidente, a cantora gravou alguns vídeos no Stories do Instagram. No início da gravação, Anitta aparece tossindo e diz ser reflexo de ter cantado na chuva.

“Tá tudo mara, estou voltando pra casa. É que rolou uma tempestade muito forte no meio do show e deu problema em uma parte no palco e por segurança tivemos que interromper o show. Mas eu estou bem e está todo mundo bem”, explicou a cantora.

O show da cantora Anitta foi interrompido na madrugada deste domingo (13) após queda de parte da cobertura do palco. A queda da estrutura ocorreu durante apresentação da cantora, quando cantava "Paradinha", após cerca de uma hora de show.

Ela deixou o palco e retornou apenas para informar ao público presente que o show havia sido encerrado. Não há relatos de pessoas feridas.