Após acordo de Alvaro com aliado de Ratinho Jr, Osmar cogita candidatura ao Senado

Redação Bem Paraná

Com o acordo fechado entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Podemos) com o PSC - partido aliado ao deputado estadual e pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior (PSD) - o ex-senador Osmar Dias (PDT) estaria reavaliando sua pré-candidatura ao governo, podendo optar por uma disputa como candidato avulso ao Senado. Ontem, Alvaro - irmão de Osmar - anunciou aliança na disputa presidencial com o PSC - ex-partido de Ratinho Jr, que apoia a candidatura do deputado do PSD ao governo do Paraná. O PSC indicou o economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro como candidato a vice de Alvaro.

Leia mais no blog Política em Debate.