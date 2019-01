Após anunciar parceria musical com Anitta e Jão, Ludmilla convida Simone e Simaria para seu DVD

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo DVD de Ludmilla, 23, ainda não foi lançado, mas já está cheio de surpresas e novidades. Após o anúncio de uma parceria musical com Anitta, a cantora revelou na última quinta-feira (17) que convidou o cantor de pop Jão para gravarem uma música juntos.

Um dia depois, na tarde desta sexta-feira (18), ela divulgou que Simone e Simaria também cantarão juntas a ela.

"Sou fã da Simone & Simaria há um bom tempo. Lançamos agora uma música juntas, que está bombando, e participei do DVD delas também. Então poder tê-las no meu DVD vai ser especial", contou Ludmilla ao F5.

A cantora disse ainda que gravar um DVD era um sonho antigo, que se complementa por ter a participação de amigos artistas.

"O Jão é um menino muito talentoso, que está despontando no pop agora. Adoro o ritmo que ele apresenta nas músicas e estamos preparando novidades muito legais", comentou Lud. O jovem de 24 anos se apresentará no palco com a cantora no dia 14 de fevereiro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

Ludmilla tem divulgado toda quinta-feira, às 18h, um novo convidado para fazer parte desse projeto, que tem lançamento previsto para fevereiro. O DVD contará com várias participações e músicas inéditas.