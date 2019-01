Após aparecer no Fantástico, 'três reais' de Ana Furtado vira meme e ganha até versão em inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora da Globo Ana Furtado, 45, mostrou que tem espírito esportivo e entrou na brincadeira após ser "trollada" pela própria emissora durante o Fantástico deste domingo (27).

Durante o programa dominical, o apresentador Tadeu Schmidt exibiu, no quadro "Isso a Globo não mostra", um trecho de outra atração da emissora, o É de Casa, em que Ana Furtado se surpreende com o valor gasto por uma artesã para confeccionar uma carteira de mão - "Três reais?".

Nesta terça-feira (28), Ana Furtado publicou um vídeo em suas redes sociais em que brinca com a palavra "três". "Tenho TRÊS palavras para falar pra vocês: bom dia, amores", disse Ana, aos risos. Na legenda, a apresentadora ainda escreveu: "Vocês não vão acreditar... São só treeeeiiiixxx!"

A apresentadora já tinha demonstrado bom humor ao publicar o vídeo da brincadeira, também nas suas contas em redes sociais, nesta segunda-feira (27). "Quem fala 3 tantas vezes pode pedir quantas músicas no Fantástico, Tadeu Schmidt?", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo.

Na internet, o "meme dos três reais" ganhou adeptos e até uma versão dublada em inglês. "E se o meme '3 Reais' fosse em inglês? THREE REALS???", brincou a página de humor Vaka Loka, que faz paródias e dublagens no Instagram. Tamanho sucesso fez a versão gringa chegar até o roteirista do "Isso a Globo não mostra", Guiherme Sousa, que publicou o vídeo em sua conta no Twitter.

E não foi a primeira vez que Ana Furtado entrou na onda da brincadeira e riu de si mesma. Conhecida por cobrir férias, licenças e emergências de programas de entretenimento, Ana Furtado é conhecida como a "substituta oficial da Globo".

Em 2017, quando Evaristo Costa, que apresentava o Jornal Hoje, deixou a emissora, a própria Ana Furtado publicou um meme na bancada do telejornal.

Em 2016, até o marido de Ana Furtado, o diretor José Bonifácil Brasil, o Boninho, caiu na brincadeira. Quando questionado se deixaria a mulher, que também é atriz, voltar para a dramaturgia, ele respondeu: "Posso liberar, mas ela vai substituir quem na novela?"