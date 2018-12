Após arquivar impeachment, Abad planeja saída e antecipação de eleições no Flu

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Fluminense, Pedro Abad, negou, nesta quinta-feira (20), após ver seu processo de impeachment ser arquivado por falta de quórum, que esteja planejando abandonar o cargo. A verdade, no entanto, é outra.

O mandatário tricolor irá propor uma mudança estatutária que tem como objetivo antecipar as eleições do clube, que inicialmente ocorreriam no fim de 2019.

A decisão é complexa e envolve muitas questões legais para serem superadas. Para que o plano vá adiante, Abad teria de convocar uma Assembleia Geral para propor uma mudança provisória do estatuto. Caso sugira que a eleição ocorra mais cedo, os sócios aptos escolheriam o caminho a ser tomado. Pelas regras internas, a decisão só teria validade se 60% dos sócios comparecessem às urnas.

Se esta cláusula for superada e a maioria aprovar esta proposta, o clube terá 15 dias para definir seu futuro. A questão traz ainda um outro entrave a ser superado, já que uma eventual nova gestão teria um prazo de governo maior do que os três anos estipulados.

Isolado e acuado, Abad tenta construir uma saída honrosa do clube e quer evitar ser deposto a qualquer custo.

"Entrei de sócio no Fluminense há 11 anos. Minha atuação foi sempre no sentido de trazer o torcedor para dentro do clube. Quebramos o 'status quo' aqui dentro. Trouxemos os torcedores para votar. Isso é algo democrático e de quem quer o sócio do futebol definindo o destino do clube. Fui a jogo e fui xingado. Nunca reclamei. Pedi apoio ao time. Entendo a insatisfação, mas acho que ninguém é mais importante que o clube. Por isso venho dizer que quero devolver o poder de decidir a quem tem o poder. Vou convocar pessoas importantes e fazer uma alteração no estatuto para convocar novas eleições", disse Abad.

No dia da votação para a abertura do processo de impeachment, o clima ficou bastante pesado nas Laranjeiras. Cerca de 40 torcedores compareceram à sede do clube e protestaram com direito a ameaça a Abad.