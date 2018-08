Após 'Caçamba Fashion', modelo Ellen Milgrau lança seu primeiro EP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e youtuber Ellen Milgrau, 25, anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) o lançamento do seu primeiro EP, "The Boche". "Muito feliz de finalmente lançar esse projeto com a produção musical", afirmou ela.

O novo trabalho está em todas as plataformas e traz, além da já conhecida "Caçamba Fashion", mais três faixas, contando com a produção de Leonardo Stroka e com a direção artística de Matheus Drummond. "O que acharam? Vamo the bochar porrann (sic)", brincou ela.

Modelo desde os 16 anos, quando foi abordada por um agente na estação Tatuapé do metrô, em São Paulo, Milgrau já viveu em Paris e Milão e trabalhou para marcas como Natura, Ateen, Capodarte ou Maria Filó, antes de ficar famosa nas redes sociais e lançar o debochado "Caçamba Fashion".

Em vídeos nas redes sociais, ela já fritou ovo na própria barriga, faz "videodesabafos" da privada, xingou o ex e fez xixi na rua. "Se eu tivesse ligado para as críticas que recebi, não tinha saído dos cafundós da ZL", disse em entrevista à Folha de S. Paulo em 2016.