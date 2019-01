Após cinco dias, Caio Junqueira permanece em estado grave e passa por uma nova cirurgia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Caio Junqueira permanece em estado grave, segundo confirmação da assessoria de imprensa do Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Ele sofreu um acidente no último dia 16 no Aterro do Flamengo após perder a direção do carro e capotar.

De acordo com o portal G1, a mãe do artista, que não quis ser identificada, revelou que ele passou por uma nova cirurgia para limpar ferimentos pelo corpo, na tarde de segunda-feira (21). Ela também disse ao portal que outra cirurgia foi feita, desta vez na mão direita e de forma definitiva, e que o ator não tem mais febre.

Amigos e colegas de profissão seguem pedindo doação de sangue para Junqueira desde sábado (19).

Câmeras da prefeitura chegaram a registrar o momento em que o carro de Caio Junqueira bate na calçada e é alçado até bater em uma árvore. O impacto, porém, não foi visto pela câmera.