Após debate, Ciro gomes comemora ataques ao PT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PDT, Ciro Gomes, e sua equipe comemoraram os ataques contra Fernando Haddad (PT) feitos por Marina Silva (Rede) e Alvaro Dias (Podemos) durante o debate da Folha de S.Paulo em parceria com o UOL e o SBT.

Ciro disputa com Haddad o eleitorado de esquerda e é seu principal obstáculo para chegar ao segundo turno.

"Infelizmente eles [PT] estão procurando isso. Da forma como a burocracia do PT tem conduzido a coisa, está criando esse fosso de praticamente ódio", disse Ciro, ao fim do debate.

Na visão de membros da equipe do pedestista, com os ataques de Marina e Alvaro Dias, Ciro não precisou partir para o enfrentamento e pode se beneficiar do confronto alheio.

Sua vice, Katia Abreu, também celebrou ao fim do debate: "achei um debate espirituoso, especialmente a Marina".

Marina confrontou Haddad dizendo que ele foi "pedir a bênção para o Renan Calheiros, que também apoiou o impeachment".

Ciro falou com jornalistas após ser cumprimentado pelo candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy.

Suplicy disse que o respeitava muito e lembrou de quando Ciro foi ao lançamento de seu livro.

"Minha tropa toda aqui [em São Paulo] vota em você", respondeu Ciro.