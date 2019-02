Após edição de ato, Alcolumbre dispensa secretário-geral do Senado

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) dispensou o secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo, depois que a secretaria da Casa editou ato que o impedia de assumir a presidência do Senado durante a sessão desta sexta-feira (1º).

Há questionamento entre os senadores se Alcolumbre pode ou não presidir a sessão de votação para a presidência da Casa já que ele também é candidato.

Na manhã desta sexta, a Secretaria-Geral publicou ato em que regulamenta o rito da eleição na Casa e que delegava a condução da disputa a José Maranhão (MDB-PB). Horas depois, Alcolumbre, presidente em exercício do Senado, derrubou a decisão.

A destituição de Bandeira já foi publicada no boletim interno do Senado.

Bandeira é homem de confiança de Renan Calheiros (MDB-AL), também candidato, e as ações de Alcolumbre nesta manhã aumentam a tensão que cerca esta eleição para presidente do Senado. A possibilidade de Alcolumbre presidir a sessão já seria alvo de questionamento no plenário.

Outras duas questões de ordem são esperadas. Uma sobre se a votação deve ser aberta ou secreta e outra sobre a realização da votação em dois turnos, caso nenhum candidato alcance 41 votos no primeiro turno.