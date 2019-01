Após estreia animadora, São Caetano recebe o Ituano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Caetano enfrenta o Ituano nesta quinta-feira (24), às 21h, no estádio Anacleto Campanella, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time do ABC chega motivado à partida após o empate por 1 a 1 conquistado no Itaquerão diante do Corinthians. O resultado poderia ser até melhor, mas o gol marcado por Henrique, aos 49min do segundo tempo, impediu o triunfo do São Caetano. Como o rendimento do time foi bom, o técnico Pintado deve manter a escalação da estreia. Do outro lado, o Ituano não foi bem na primeira rodada e perdeu para o Novorizontino em casa. Com isso, algumas alterações devem ser feitas, como a entrada do centroavante Martinelli, de apenas 17 anos de idade.

Mirassol joga em casa por recuperação contra Red Bull

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol recebe o Red Bull nesta quinta-feira (24), às 17h30, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na estreia, a equipe foi mal no Pacaembu e levou uma goleada por 4 a 1 do São Paulo. Uma substituição é certa no time de Moisés Egert por causa da expulsão do zagueiro Leandro Amaro. O Red Bull, por sua vez, entrará em campo sem a mesma pressão, pois conseguiu um empate por 1 a 1 com o Palmeiras na estreia. Para permitir melhor entrosamento, o técnico Antônio Carlos Zago não promoverá nenhuma alteração.