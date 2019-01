Após exame, PSG descarta cirurgia em pé lesionado de Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain anunciou na manhã desta quarta-feira (30) que Neymar não vai passar por cirurgia no pé direito, lesionado em partida contra o Strasbourg, pela Copa da França, na última quarta (23).

A contusão do jogador da seleção brasileira foi realizada por uma junta médica no Centro de Treinamento da equipe, na terça à noite (29).

"Após análises detalhadas feitas pelos especialistas, houve um consenso quanto a um tratamento conservador da lesão da Neymar no quinto metatarso. Informado dessa recomendação, o atacante do Paris Saint-Germain concordou com o protocolo", diz a nota do clube

A expectativa é que Neymar fique afastado por dois meses e meio. Com isso, ele vai ficar fora das duas partidas das oitavas de final da Champions League, contra o Manchester United (ING).

É dúvida se Tite poderá contar com seu camisa 10 para o amistoso da seleção brasileira contra a República Tcheca, em Praga, em 26 de março.

O pé direito é o mesmo em que ele sofreu uma fissura, quando pisou em falso em jogo contra o Olympique de Marselha, em fevereiro do ano passado.