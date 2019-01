Após ficar dois jogos na reserva, Borja marca e Palmeiras embala no Paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos poucos, o time do Palmeiras começa a se consolidar e embalar no Campeonato Paulista. Neste domingo (27), o time de Luiz Felipe Scolari venceu a equipe do São Caetano por 2 a 0, no estádio Anacleto Campanella.

Após um empate na primeira partida do Paulista, a equipe emenda a sua segunda vitória seguida, após superar o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada.

Assim como do primeiro para o segundo jogo da equipe, Felipão optou por mudar boa parte dos titulares para o duelo com o São Caetano. No primeiro caso, foram oito mudanças. Para o jogo deste domingo, dez.

Dudu foi o único titular nas três partidas. Gustavo Scarpa e Thiago Santos, titulares nos últimos dois compromissos, foram reservas.

Um dos que retornou ao time após ficar no banco contra o Botafogo foi o atacante Borja, que aos 14 min do primeiro tempo abriu o placar após grande lançamento de Moisés. O meia ainda não havia entrado em campo em 2019, mas foi titular.

Assim como Borja, o zagueiro Luan também voltou a começar a partida após ficar no banco contra o Botafogo. Assim como o atacante, fez um gol, aos 17 min do segundo tempo.

O próximo confronto da equipe palmeirense é contra o Oeste, na quarta-feira (30), fora de casa. A tendência é de novo rodízio entre os titulares.

SÃO CAETANO

Jacsson; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Marquinhos (Bruno Mezenga); Pablo, Vinícius Kiss, Cristian (Ferreira) e Capa; Diego Rosa e Rafael Marques (Minho).

T.: Pintado

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Carlos Eduardo (Felipe Pires), Dudu (Gustavo Scarpa) e Borja.

T.: Luiz Felipe Scolari

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Salgado Rizo (ambos de SP)

Público/Renda: 8.232 total e 7.584 pagantes/R$ 340.250,00

Cartões amarelos: Mayke, Moisés e Luan (PAL); Marquinhos e Bruno Mezenga (SCA)

Gols: Borja (PAL), aos 13 min do primeiro tempo; Luan (PAL), aos 16 min do 2º tempo.