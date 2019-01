Após goleada, Fluminense recebe a Portuguesa-RJ

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de golear o Americano por 4 a 0, o Fluminense tenta embalar no Estadual. Neste domingo (27), a partir das 17h, o tricolor enfrenta a Portuguesa-RJ, no Maracanã.

O time das Laranjeiras estreou na Taça Guanabara de maneira um pouco decepcionante para torcida, ao empatar, em casa, com o Volta Redonda (1 a 1). Na segunda rodada, no entanto, o clube goleou o Americano, com direito a dois gols do recém-contratado Yony González.

O atacante, que veio do Junior Barranquilla, da Colômbia, foi um dos destaques da vitória tricolor. Ele teve até o nome gritado pela torcida e disse que espera que tenha sido “o início de muitos gols”.

Com os resultados nas duas primeiras rodadas, o Fluminense chegou a quatro pontos, ocupando a vice-liderança do grupo B, atrás do Vasco, que tem seis pontos.

Já a Portuguesa ainda luta para alcançar a primeira vitória na Taça Guanabara. Após estrear com uma derrota, em casa, para o Americano (1 a 0), o time conseguiu um ponto diante do Madureira, na última quarta-feira (23), em partida também disputada no estádio Moça Bonita.

Mas chegar ao primeiro triunfo não será fácil. Além de ser a primeira vez em que joga fora de casa, enfrentará um Fluminense empolgado com a goleada na rodada anterior.

O Fluminense entrará em campo com a seguinte escalação: Rodolfo; Ezequiel, Ibañez, Matheus Ferraz, Mascarenhas; Airton, Bruno Silva, Daniel; Luciano, Yony González, Everaldo. T.: Fernando Diniz

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 17h deste domingo (27)

Juiz: Philip Georg Bennett