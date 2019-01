Após lista de indicados, Oscar 2019 soa diferente. Ou talvez não...

O Oscar 2019, em sua 91ª premiação, desenha-se para ser diferente dos anteriores. A começar pela cerimônia de entrega, que pode não ter um apresentador. Ontem, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood fez o anúncio dos indicados, em Los Angeles. E até agora, faltando um mês — a entrega é em 24 de fevereiro —, não se anunciou um apresentador. O comediante Kevin Hart, mestre de cerimônias em 2018, abdicou. E nenhum substituto foi encontrado. Embora os organizadores ainda não tenham confirmado, fontes do mundo do entretenimento dizem que os produtores estão avançando sem nenhum mestre de cerimônias. Se isso se confirmar, será a primeira vez em 30 anos sem um apresentador.

A lista de indicados também aponta para outros caminhos diferentes dos convencionais. Se um dos filmes com mais indicações (10), ‘A Favorita’, segue todas as fórmulas para se chegar ao prêmio, o outro filme com 10 indicações, ‘Roma’, foge de tudo isso. A começar porque foi distribuído pela plataforma de streaming Netflix. Além disso, é feito em preto-e-branco, tem um diretor mexicano (Alfonso Cuarón) e é falado em espanhol.

Curiosamente, a eventual vitória do mexicano Cuarón como melhor diretor não soa como aberração nos tempos de hoje. Se até a última década parecia impossível um mexicano vencer nesta categoria, isso se quebrou. Cuarón venceu em 2014, com o filme ‘Gravidade’. Os mexicanos também levaram o prêmio em 2015 (‘Alejandro G. Inárritu, com ‘Birdman’), 2016 (de novo Inárritu, com ‘O Regresso’) e 2018 (Guillermo de Toro, com ‘A Forma da Água’).

Outro indicado de destaque é ‘Pantera Negra’, primeiro longa de super-herói de quadrinhos a ser indicado ao Oscar. O filme ainda teve mais seis indicações, todas técnicas, e se estabeleceu como segundo filme de HQ em número de indicações – atrás apenas de ‘Cavaleiro das Trevas’, com 8 (venceu dois).

Entre as atrizes, há uma chance de Lady Gaga quebrar as barreiras preconceituosas dos críticos contra cantoras pop que se aventuram como atrizes. Contudo, ela está menos cotada que Olivia Colman (‘A Favorita’) e Glenn Close (‘A Esposa’), ambas vencedoras do Globo de Ouro em suas categorias, há duas semanas.

Entre os atores, a disputa está entre intérpretes de duas personas non gratas nos Estados Unidos. Um deles é Freddie Mercury (feito por Rami Malek em ‘Bohemian Rhapsody’), duramente perseguido pela imprensa norte-americana nos anos 80. Outro é Dick Cheney (interpretado por Christian Bale, em ‘Vice’), vice-presidente na gestão do presidente George W. Bush. Tão detestado que o próprio Bale disse que se inspirou em satanás para o papel. Hollywood não é de premiar figuras non gratas, mas nesse caso provavelmente vai abrir uma exceção.

Os indicados

Melhor Filme

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book: O Guia

Roma

Nasce Uma Estrela

Vice

Diretor

Spike Lee (‘Infiltrado na Klan’)

Pawel Pawlikowski (‘Cold War’)

Yorgos Lanthimos (‘A Favorita’)

Alfonso Cuarón (‘Roma’)

Adam McKay (‘Vice’)

Melhor Filme Estrangeiro

Capernaum

Cold War

Nunca Deixe de Lembrar

Roma

Shoplifters

Melhor Atriz

Yalitza Aparicio (‘Roma’)

Glenn Close (‘A Esposa’)

Olivia Colman (‘A Favorita’)

Lady Gaga (‘Nasce Uma Estrela’)

Melissa McCarthy (‘Poderia Me Perdoar?’)

Melhor Ator

Christian Bale (‘Vice’)

Bradley Cooper (‘Nasce Uma Estrela’)

Willem Dafoe (‘No Portal da Eternidade’)

Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’)

Viggo Mortensen (‘Green Book: O Guia’)

Atriz Coadjuvante

Amy Adams (‘Vice’)

Marina Di Tavira (‘Roma’)

Regina King (‘Se a Rua Beale Falasse’)

Emma Stone (‘A Favorita’)

Rachel Weisz (‘A Favorita’)

Ator Coadjuvante

Mahershala Ali (‘Green Book: O Guia’)

Sam Elliott (‘Nasce Uma Estrela’)

Adam Driver (‘Infiltrado na Klan’)

Richard E. Grant (‘Poderia Me Perdoar?’)

Sam Rockwell (‘Vice’)

Melhor Roteiro Original

A Favorita

First Reformed

Green Book: O Guia

Roma

Vice

Melhor Roteiro Adaptado

Ballad of Buster Scruggs

Infiltrado na Klan

Poderia me Perdoar?

Se a Rua Beale Falasse

Nasce Uma Estrela

Melhor Fotografia

Cold War

A Favorita

Nunca Deixe de Lembrar

Roma

Nasce Uma Estrela

Animação

Os Incríveis 2

Ilha de Cachorros

Mirai

Wi-Fi Ralph

Homem-Aranha no Aranhaverso

Curta de Animação

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor Canção Original

‘All The Stars’, de ‘Pantera Negra’

‘I’ll Fight’, de ‘RBG’

‘The Place Where Lost Things Go’, de ‘O Retorno de Mary Poppins’

‘Shallow’, de ‘Nasce Uma Estrela’

‘When A Cowboy Trades His Spurs For Wings’, de ‘The Ballad of Buster Scruggs’

Maquiagem e Cabelo

Border

Duas Rainhas

Vice

Documentário

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Documentário (Curta)

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period: End of Sentence

Montagem

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book: O Guia

Vice

Curta-metragem

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Efeitos Visuais

Vingadores: Guerra Infinita

Christopher Robin

O Primeiro Homem

Jogador Número Um

Han Solo: Uma História Star Wars

Edição de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Um Lugar Silencioso

Roma

Mixagem de Som

Pantera Negra

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem

Roma

Nasce Uma Estrela

Trilha Sonora

Ludwig Göransson (‘Pantera Negra’)

Terence Blanchard (‘Infiltrado na Klan’)

Nicholas Britell (‘Se a Rua Beale Falasse’)

Alexandre Desplat (‘Ilha dos Cachorros’)

Marc Chaiman (‘O Retorno de Mary Poppins’)

Direção de arte

Pantera Negra

A Favorita

O Primeiro Homem

O Retorno de Mary Poppins

Roma

Figurino