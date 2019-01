Após negócio Boeing Embraer, aviões ficarão mais baratos, diz presidente da Azul

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Azul -um dos mais importantes clientes da Embraer no mundo- acredita que após o acordo entre a fabricante de aviões brasileira e a Boeing, o preço das aeronaves vai baixar nos próximos anos.

O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (10) que deu aval à fusão entre as duas empresas.

Para John Rodgerson, presidente da Azul, a Embraer ganha, ao lado da Boeing, mais poder de barganha para negociar com fornecedores de peças para suas aeronaves e poderá, portanto, reduzir seu custo de fabricação, repassando a vantagem para as companhias aéreas.

"Se você tem cem aeronaves por ano ou 50 por mês para negociar com o fornecedor de peças, é muito diferente. Quando se unem Boeing e Embraer, dá um volume muito maior. Por isso estamos animados, isso vai ajudar a reduzir custos. As aeronaves devem ficar mais baratas", diz Rodgerson.

O mesmo raciocínio se aplica para a tendência de redução nos custos de manutenção.

Dos 123 aviões que formam a frota da Azul, 63 são Embraer. A empresa também tem dois cargueiros Boeing.

Em julho do ano passado, quando as negociações para a fusão avançavam, a Azul anunciou uma carta de intenção de compra de 21 aeronaves Embraer 195-E2, elevando a quantidade de pedidos firmes para 51.

A previsão é que as entregas aconteçam a partir deste ano. A nova aeronave terá 136 assentos, 15% a mais que a geração atual. Segundo a companhia aérea, o novo modelo, que tem menor consumo de combustível, pode levar a uma redução de pelo menos 26% no custo por assento, se comparado com a geração atual de aviões E1.

O presidente da Azul lembrou que o movimento para a fusão entre Boeing e Embraer, negociado há mais de um ano, foi uma reação da fabricante americana à compra pela Airbus da divisão de aviões comerciais da canadense Bombardier.

Após o passo da Airbus, em outubro de 2017, rumo ao segmento de aviões de médio porte da Bombardier -carro-chefe da Embraer-, especialistas passaram a ver o risco de a brasileira ser sufocada pela concorrência com a nova gigante competindo em seu terreno.

"Quando a Bombardier era sozinha, a Embraer podia competir. E a Bombardier teve que se entregar para a Airbus porque a Embraer estava ganhando todas as campanhas. A Embraer deve se orgulhar porque ela não se entregou como a Bombardier. Ela vendeu sua fatia por bilhões de dólares", diz o presidente da Azul.

Os americanos aceitaram pagar US$ 4,2 bilhões pela compra da área de aviação civil da Embraer.

No início da noite de quinta, o Planalto soltou comunicado afirmando que "o presidente foi informado de que foram avaliados minuciosamente os diversos cenários" da transação.

O governo brasileiro poderia rejeitar a fusão das empresas usando sua golden share, que lhe dá a chance de vetar o negócio. A Embraer foi privatizada em 1994, mas não exerceu o veto.