Após oito dias, meninos e técnico recebem alta de hospital na Tailândia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 12 meninos e seu técnico de futebol resgatados de uma caverna na Tailândia receberam alta nesta quarta-feira (18) do hospital em que estavam internados.

O grupo deixou o hospital usando as camisas de sua equipe de futebol, os Javalis Selvagens.

Os médicos decidiram antecipar a alta em um dia.

Em uma longa e tensa operação de resgate, os meninos do time de futebol, além de seu treinador, foram retirados da caverna Tham Luang, no norte do país, perto da fronteira com Mianmar, na noite do último dia 10.

Após o resgate, eles foram levados para um hospital, para que se recuperassem física e emocionalmente.

Três crianças e o treinador tiveram infecção nos pulmões.

Os 12 meninos e o técnico estavam explorando as cavernas de Tham Luang Nang Non no dia 23 de junho e ficaram presos quando o local alagou devido a chuvas.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, perderam em média 2 kg no período em que ficaram na caverna -de 18 dias, para os últimos a sair. Nos dez antes de serem achados, tomavam água que pingava da parede.

Para sair, cada um deles fez o trajeto usando tanques de oxigênio e foi acompanhado por dois mergulhadores durante o percurso, que incluiu passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta.