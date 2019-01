Após 'partida de luxo', Coritiba pode ter novidades na escalação

Silvio Rauth Filho

O Coritiba volta a campo no domingo (dia 27) às 17 horas, para enfrentar o Toledo, no Couto Pereira, pela terceira rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Na última quarta-feira (dia 23), o time empatou em 1 a 1 com o Maringá. Apesar do tropeço em casa, o técnico Argel Fucks destacou pontos positivos do desempenho. “Típico jogo que o resultado não foi bom, mas a exibição foi boa. Uma equipe organizada, que teve mais posse, volume e domínio. E estava fazendo uma partida de luxo até ter um erro coletivo”, afirmou, logo após o empate no Couto.

Para o próximo jogo, o Coritiba pode ter novidades na escalação. A principal é estreia do meia Giovanni, destaque do Goiás na Série B de 2018. A tendência é que entre no lugar de Vitor Carvalho ou Matheus Bueno.

Nas duas primeiras partidas do ano, Argel usou um novo esquema tático com o meia-atacante Kady como “falso 9”. Sem a bola, o time defende no 4-1-4-1, com João Vitor como volante central. A linha de quatro do meio-campo fica com Vitor Carvalho e Matheus Bueno centralizados, além de Iago Dias (direita) e Nathan (esquerda) pelos lados do campo. Com a bola, Nathan (esquerda), Kady (centro) e Iago Dias (direita) formam um trio ofensivo.

Na Série B de 2018, Giovanni atuou no Goiás em funções semelhantes às de Matheus Bueno e Vitor Carvalho nesse esquema de Argel.

Outra alternativa é o treinador modificar para o esquema tático 4-2-3-1, utilizado por ele no segundo tempo contra o Maringá e também na maior parte de 2018. Nesse caso, Giovanni pode atuar como um dos volantes ou também como meia ofensivo centralizado. No entanto, ficaria a dúvida se Kady jogaria pelo lado do campo, como extremo, nessa linha de três, ou se seria improvisado como centroavante.

O único centroavante contratado até agora é Wanderley, ex-Flamengo, que ainda passa por um trabalho de preparação física e não estreou. Outra opção seria Pablo Thomaz, promovido dos juniores em 2018. Ele sofreu uma lesão na pré-temporada e não atuou nas duas primeiras rodadas. Contra o Maringá, Argel lançou no segundo tempo o centroavante Igor Jesus, artilheiro do time de juniores da Copa São Paulo Sub-20.

Além de Wanderley e Pablo Thomaz, outros jogadores em recuperação são o lateral-direito Felipe Mattioni (ex-Juventude) e os meias Carlos Eduardo e Thiago Lopes.

A provável escalação para domingo é Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; João Vitor, Giovanni (Vitor Carvalho) e Matheus Bueno; Nathan, Kady e Iago Dias.