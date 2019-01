Após polêmica com travesti, Nego do Borel é vaiado em estreia de bloco de Anitta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nego do Borel, 26, foi vaiado na estreia do Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anita, 25, neste domingo (20), no Rio de Janeiro.

Convidado para subir ao palco e cantar "Você Partiu Meu Coração", hit feito em parceria com a amiga, o artista foi recebido com vaias e gritos de "fora". Recentemente, Nego do Borel foi acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac.

Com a repercussão negativa da apresentação, Anitta saiu em defesa do amigo ao vivo. "Eu jamais vou virar as costas para um amigo meu. O que eu posso fazer como amiga é instruir as pessoas das coisas que elas não sabem. [...] Não significa que eu concorde com coisas que ele pensa e faz, mas significa que eu o amo independente disso e eu estou aqui para ensinar ele (sic) as coisas", disse Anitta.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor, que afirmou que ele não vai falar sobre o ocorrido.

No começo do mês, Nego do Borel recebeu críticas após responder um comentário, em uma rede social, da travesti Luísa Marilac. Na ocasião, ela elogiou o cantor, que respondeu chamando a travesti de "homem gato".

Um dia após o ocorrido, Nego do Borel gravou um vídeo se desculpando. "Às vezes eu faço umas brincadeiras sem noção e que acabam machucando as pessoas, mas não é o que eu quero. Tô fazendo de tudo pra aprender e melhorar mais todo dia", disse o artista na época.