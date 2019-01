Após quase sair, Diego Alves vira homem de confiança do 'novo Flamengo'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O velho clichê "o mundo dá voltas" pode muito bem ser aplicado ao goleiro Diego Alves no Flamengo. Após quase deixar o clube e viver um período onde esteve relegado, o experiente arqueiro mudou totalmente de quadro internamente e, além de contar com a confiança da nova diretoria, virou "homem de confiança" do técnico Abel Braga.

Presente ao evento de lançamento do Campeonato Carioca nesta sexta-feira (18), o treinador garantiu que ele será seu goleiro titular na temporada.

O arqueiro tem ganho o prestígio de Abel desde o primeiro contato que tiveram no Ninho do Urubu, quando o novo comandante o chamou para uma conversa em particular e lhe manifestou o desejo de que permanecesse. Na ocasião, Diego Alves estava propenso a aceitar uma proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Extremamente sincero com o técnico sobre sua insatisfação no momento, obteve o respeito de Braga.

A cereja do bolo foram suas atuações na Flórida Cup (EUA), onde o Flamengo conquistou o título ao vencer o Ajax (HOL) nos pênaltis e bater o Eintracht Frankfurt (ALE) por 1 a 0. Nas duas partidas o goleiro "fechou o gol" e garantiu de vez sua titularidade para 2019.

EXPERIÊNCIA PESOU

Além das questões pessoais e técnicas, tem pesado a favor de Diego Alves com Abel Braga toda a bagagem que acumula após anos de experiência internacional. Como tem costumado dizer, o treinador quer uma mudança no comportamento mental do elenco e vê no goleiro uma personalidade de liderança junto com outros do mesmo perfil, como o meia Diego, por exemplo. No total, Diego Alves ficou quase dez anos atuando no futebol espanhol entre Almería e Valencia.

INCÓGNITA PARA DOMINGO

Embora Abel tenha confirmado que Diego Alves será seu goleiro titular neste início de temporada, a participação do arqueiro desde o início na partida contra o Bangu, neste domingo, no Maracanã, na estreia na Taça Guanabara, ainda não está confirmada. O treinador mesclará jogadores neste começo de competição e ainda não definiu os 11 que entrarão em campo. Garantiu apenas que o zagueiro Rodrigo Caio, primeiro reforço da temporada, iniciará jogando.