Após queda na Copa do Brasil, Flamengo demite Maurício Barbieri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou nota em seu site oficial na manhã desta sexta-feira (29) anunciando a demissão do técnico Maurício Barbieri. A saída acontece dois dias depois de a equipe rubro-negra ter sido eliminada pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

O treinador de 36 anos, que havia assumido o time carioca em abril, após a demissão de Paulo César Carpegiani, era o mais jovem no comando de um time da Série A do Brasileiro. O posto passa a ser ocupado por Thiago Larghi, 38, do Atlético-MG.

Barbieri deixa a equipe após 39 jogos, com 19 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo faz boa campanha no Brasileiro e continua na briga pelo título. O time está na quarta posição, com 48 pontos, 3 a menos que o líder São Paulo.

Na nota em que anunciou a demissão de Barbieri, o clube agradeceu "todo empenho e profissionalismo do treinador nestes últimos nove meses, quando passou passou de auxiliar técnico da comissão permanente a treinador".

O Flamengo ainda não anunciou quem comandará o time neste sábado (29), quando enfrenta o Bahia, às 21h, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.