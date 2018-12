Após reunião, Santos define argentino e Dunga como favoritos para técnico

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reunião da diretoria do Santos na noite desta segunda-feira (10) terminou com dois favoritos para assumir o clube na próxima temporada. O presidente José Carlos Peres saiu sem dar entrevistas, mas, segundo a reportagem, os dois nomes preferidos são o argentino Ariel Holan, atualmente no Independiente (Argentina), e Dunga, que está sem clube desde que deixou a seleção brasileira em 2016.

Holan é cotado pelo bom trabalho que vem fazendo à frente do Independiente, enquanto Dunga agrada pela liderança e disciplina. O treinador brasileiro pode ser contratado também para colocar os jovens jogadores "na linha".

Além deles, outros dois nomes correm por fora e foram citados na reunião: Vanderlei Luxemburgo e Zé Ricardo.

O primeiro está sem clube desde que deixou o Sport em 2017 e não seria surpresa no Santos. Ele tem muitos aliados no clube que estão pedindo sua contratação ao presidente Peres. Já o segundo, atualmente no Botafogo, agrada a um dos integrantes de maior peso da diretoria.

O nome de Diego Aguirre também foi cogitado, mas enfrenta rejeição por parte de alguns dirigentes. O clube paulista fez até um contato com Ricardo Rocha, ex-coordenador de futebol do São Paulo para saber informações sobre o uruguaio. A cúpula santista gostou do que ouviu em relação a Aguirre, demitido do time do Morumbi na reta final do Campeonato Brasileiro.

O Santos está sem técnico desde que Cuca deixou o cargo para realizar uma cirurgia cardíaca. O clube ainda tinha esperança de contratar Muricy Ramalho, que agora trabalha como comentarista do SporTV, mas a chance se findou no início da noite.