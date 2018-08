Após seis anos, número de passageiros no transporte coletivo para de cair em Curitiba

SMCS

Depois de seis anos registrando perda de passageiros pagantes, o transporte coletivo de Curitiba começa a interromper a queda. Pela primeira vez, o número de passageiros que pagou para se locomover de ônibus na capital corresponde ao que foi projetado pela Urbs. Desde março, quando começa o período tarifário, a julho deste ano, foram 76.607.282 passageiros pagantes, quase o mesmo que o projetado pela Urbs — 76.801.489.

O número poderia ter sido maior não fosse a greve dos caminhoneiros, entre maio e junho, que paralisou alguns serviços, diminuindo os deslocamentos por ônibus. Tanto é que nestes meses os número de passageiros transportados ficou menor que os mesmos meses de 2017, ao contrário de março, abril e julho, que tiveram mais passageiros pagantes nos ônibus que em 2017.

“O sistema vem confirmando os dados projetados, isso é muito positivo pois demonstra que a queda no número de passageiros está interrompida”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Para o presidente da Urbs, o congelamento da tarifa aos passageiros (R$ 4,25), a melhora na economia, a estabilidade do serviço, que segue sem paralisações e greves, e o início da renovação da frota são fatores que explicam a estabilização deste ano.

Entre março e junho do ano passado, a queda de passageiros em relação à 2016 foi de 12%.

Cálculo

Para calcular os custos do sistema e planejar a operação do transporte, a Urbs projeta para o ano seguinte o número de passageiros pagantes transportado no ano anterior. Para 2018, por exemplo, foi considerado a mesma quantidade de passageiros pagantes de 2017.

Na rede de transporte de Curitiba são transportados por dia, em média, 660 mil pagantes. Somados os isentos esse número chega a quase 800 mil passageiros.

COMPARATIVO

2017 2018

PREVISÃO REALIZADO PREVISÃO REALIZADO

MAR 17.623.788 15.445.586 15.860.473 15.903.987

ABR 16.368.374 14.077.822 15.072.579 15.456.096

MAI 18.397.464 16.552.992 16.089.712 15.663.760

JUN 16.818.105 15.406.769 15.160.574 14.884.769

JUL 16.175.577 14.810.198 14.618.152 14.698.670

85.383.308 76.293.368 76.801.489 76.607.282

VARIAÇÃO -10,65% -10,05% -0,25%