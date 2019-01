Após sentir dores, Beto Barbosa passa por nova cirurgia em São Paulo, mas se recupera bem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sentir dores, o cantor Beto Barbosa foi submetido a uma nova cirurgia no último sábado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. De acordo com a sua assessoria, o cantor passa bem e já consegue se levantar, sentar e está fazendo fisioterapia. Ainda não há previsão para alta hospitalar.

Beto Barbosa passou por uma cirurgia no dia 17 de janeiro para complementar ao tratamento contra o câncer na bexiga e na próstata, que o cantor vem se submetendo desde o ano passado.

Neste procedimento, o artista retirou a bexiga e próstata e houve a reconstrução de uma nova bexiga. Ao longo de cinco meses, o cantor passou por internações e sessões de quimioterapia.

O novo procedimento decorre de uma complicação que já era esperada. Segundo informou a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, o motivo foi um problema em um catéter instalado para a eliminação de urina do corpo, uma vez que o cantor teve a bexiga original removida e uma nova foi reconstruída com pele usada do intestino delgado.

Os médicos tiveram de submeter o cantor a uma nova cirurgia para a troca do catéter. Se isso não fosse feito, ele sofreria infecções graves e correria risco de morrer. A nova cirurgia foi considerada um sucesso.

Beto Barbosa, considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, é autor de "Adocica". À época da primeira cirurgia, ele disse que começou a sentir os sintomas no fim de 2017 e procurou, imediatamente, ajuda médica em Fortaleza, onde mora.

Antes de descobrir o câncer, um outro médico errou o diagnóstico e o tratava como uma simples infecção urinária. Sem sucesso no tratamento, decidiu vir a São Paulo, onde passou pro exames no hospital Albert Einstein e foi diagnosticado com os tumores.