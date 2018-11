Após sete anos, Pato Fu retorna a Curitiba com show inédito para crianças e adultos

Redação Bem Paraná com assessoria

Há sete anos o Pato Fu iniciou um dos projetos mais originais da música brasileira, o premiado “Música de Brinquedo”. Sucesso de crítica e público, e queridinho dos pequenos, chega pela primeira vez a Curitiba o novo show, "Música de Brinquedo 2", lançado no ano passado. Com realização da Prime, a apresentação está marcada para o dia 20 de outubro no palco do Teatro Guaira (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 19horas.

Nesse novo show, baseado no recente álbum “Música de Brinquedo 2”, o Pato Fu traz mais versões de clássicos da música pop nacional e internacional, interpretados com a ajuda de novos brinquedos, instrumentos em miniatura, monstros cantantes e muito mais! Saxofones de plástico, kazoos, pianinho de brinquedo e tecladinhos de R$1,99 estão à solta.

Entre as canções que ganharam versões “de brinquedo” estão “Severina Xique-Xique”, clássico de Genival Lacerda, e “Kid Cavaquinho”, conhecida na voz de Maria Alcina. A mistura de estilos e línguas típica desse projeto segue firme com “Datemi Un Martelo” (Rita Pavone) e “Livin La Vida Loca” (Ricky Martin), além de “Private Idaho” (The B 52’s) e “Every Breath You Take” (The Police), que soam como uma declaração de amor aos anos 80, maior fonte de inspiração da banda. O rock nacional também se faz presente com “Mamãe Natureza” (Rita Lee), “I Saw You Saying”, dos Raimundos e “Rock da Cachorra” de Eduardo Dusek. “Não Se Vá” (Jane e Herondy) revela os dramas pessoais de Ziglo e Groco, monstrinhos que acompanham a banda nas turnês.

O repertório adulto somado à sonoridade em miniatura resulta mais uma vez em diversão garantida para pais e filhos. Sem exclusões, todo mundo no mesmo quadrado, já que a música tem muitas camadas para todas as idades, cada turminha com sua história. Da mesma forma, cada autor das canções ganha com essas versões uma espécie de homenagem, uma apresentação em embalagem de luxo para as novas gerações.

O Pato Fu continua sendo formado pelo núcleo original Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus. Glauco Mendes (bateria) e Richard Neves (teclados) completam a banda, que para esse show conta também com Thiago Braga e Camila Lordy pilotando os mais variados tipos de brinquedos e miniaturas. Nos vocais de apoio: Groco e Ziglo, monstrinhos criados pelo Grupo Giramundo de Bonecos, manipulados pelos mestres Marcos Malafaia, Beatriz Apocalypse e Ulisses Tavares.

O cenário - baseado nos desenhos da conhecida ilustradora mineira Anna Cunha para o projeto gráfico do álbum - foi criado pela designer Andrea Costa Gomes e o arquiteto Fernando Maculan, com desenho de luz de Adriano Vale. Passados oito anos desde o primeiro Música de Brinquedo, esse projeto improvável do Pato Fu ganhou Disco de Ouro, Grammy Latino e vários outros prêmios, virou DVD e uma turnê que nunca acaba, além de ter mil outros desdobramentos.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$226,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Premium - R$226,00 (inteira) e R$116,00 (meia-entrada) / Plateia A - R$206,00 (inteira) e R$106,00 (meia-entrada)/ Plateia B - R$186,00 (inteira) e R$96,00 (meia-entrada)/ 1º Balcão A- R$156,00 (inteira) e R$81,00 (meia-entrada)/ 1º Balcão B - R$136,00 (inteira) e R$71,00 (meia-entrada)/ 2º Balcão A - R$114,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada)/ 2º Balcão B - R$94,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clube Prime possui 50% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. PROMOÇÃO 1 +1 - Na compra de 01 bilhete no valor da inteira, o cliente ganha outro no mesmo setor. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$6,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

