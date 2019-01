Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após deixar Minas Gerais sem falar com a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro recorreu às redes sociais para comentar a tragédia de Brumadinho (MG), onde uma barreira foi rompida.

"Difícil ficar diante de todo esse cenário e não se emocionar. Faremos o que estiver ao nosso alcance para atender as vítimas, minimizar danos, apurar os fatos, cobrar justiça e prevenir novas tragédias como a de Mariana e Brumadinho, para o bem dos brasileiros e do meio ambiente", escreveu o presidente já no voo de retorno a Brasília.

Ao lado de ministros, Bolsonaro sobrevoou a região em um helicóptero e, na sequência, se reuniu com o governador de Minas, Romeu Zema.

Ele deixou o Estado sem conversar com a imprensa, e apenas ministros concederam entrevista. O presidente volta a Brasília para se preparar apara uma operação na segunda (28) para retirada de uma bolsa de colostomia.