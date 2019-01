Após sofrer parada cardiorrespiratória, deputado Jooji Hato morre aos 70 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Jooji Hato (MDB-SP) morreu na noite desta segunda-feira (28), na capital paulista, aos 70 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O parlamentar, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no ano passado, recuperava-se em casa, segundo informou a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Médico formado pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Jooji Hato se especializou como cirurgião geral e pediátrico.

Filho de imigrantes japoneses, ele iniciou sua carreira na política em 1982 -conseguiu ser eleito vereador de São Paulo por sete mandatos consecutivos. Em 2010, foi eleito deputado estadual e foi reeleito para o segundo mandato. Na última eleição, porém, foi dos 33 parlamentares que não conseguiram mais um mandato na Alesp.

Em São Paulo, Hato foi um dos responsáveis pela aprovação da Lei do Silêncio, que determina o horário de funcionamento de bares durante a madrugada.

O vereador George Hato, filho do deputado, lamentou a morte do pai. "Estou com o coração dilacerado, mas certo de que agora seu sofrimento acabou e ele está agora com o papai do céu. Meu herói, meu ídolo! Um homem honrado que deixa um eterno legado", afirmou.

Jooji Hato foi enterrado nesta terça (29) à tarde, no Cemitério Vila Alpina.