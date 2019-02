Após surto de sarna, presos são transferidos de delegacia em São José dos Pinhais

Redação Bem Paraná

Os detentos na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foram transferidos na sexta (1º) para outras unidades prisionais devido à um surto de sarna no local.

Segundo nota da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a ação foi tomada após a criação de uma força-tarefa, coordenada pelo juiz de direito da execução penal de São José dos Pinhais, junto com o Conselho da Execução Penal do município, Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde e Guarda Municipal.

A Vigilância Sanitária foi chamada para vistoriar o local e constatou o perigo de contágio biológico para fora do edifício, o que coloca em risco a vizinhança do distrito. O Conselho da Comunidade de São José dos Pinhais providenciou a compra de medicamentos contra o parasita, mas, segundo a Vigilância, os remédios não vão resolver o problema já que o ácaro que provoca a doença está nas paredes do prédio.

A DP tem capacidade para abrigar oito presos, mas no começo da semana estava com 55 detentos. á dois anos, mas continuou a manter e receber presos. Após a vistoria desta sexta, a Vigilância decidiu interditar todo o prédio.